Andrij Deszczycia: Potrzebujemy broni żeby wygrać tę wojnę Redakcja

Wideo

- Trzeba pamiętać o tym, że wojna trwa i to, czego potrzebujemy teraz najbardziej to broń. Potrzebujemy amunicji żeby wygrać tę wojnę, bo bez broni jej nie wygramy. I ta pomoc militarna, która napływa z Polski i z innych państw świata przez Polskę jest dla nas bardzo ważna, żeby wybudować perspektywę strategiczną i odbudowę infrastruktury, przystąpienia do członkostwa w Inicjatywie Trójmorza i przystąpienia do Unii Europejskiej, ale bez wygranej wojny, bez broni, tego nie zrobimy - podkreśla Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce, który przyjechał do Lublina na Samorządowy Kongres Trójmorza. Cała rozmowa w naszym wideo.