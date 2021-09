Andrijana Tatar - piękna obrotowa MKS-u FunFloor Perła Lublin. Zobacz zdjęcia KL Sport

Bieżące rozgrywki PGNiG Superligi Kobiet stanowią dla pięknej kołowej już drugi sezon w barwach lubelskiego klubu. Pochodząca z Czarnogóry Andrijana Tatar jest ważnym elementem układanki Moniki Marzec. Jej fotografie ogląda się z równie wielką przyjemnością, co jej grę na parkiecie. Dobrą okazją do tego by zobaczyć ją w akcji jest pierwszy mecz tego sezonu biało-zielonych w hali Globus. Starcie z Młynami Stoisław Koszalin już w najbliższy piątek o godzinie 18:00. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia zdjęć olśniewającej zawodniczki. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.