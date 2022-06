Andrzej Adamczyk: Dzisiaj Via Carpatia to jest przedsięwzięcie drogowe, wpisane w strategię rozwoju Bułgarii, Rumunii i Grecji Redakcja

- W 2016 roku, kiedy w 10 rocznicę podpisania porozumienia, które było efektem starań prof. Lecha Kaczyńskiego i prowadziło do budowy Via Carpatii, wiele osób pytało, jaki jest sens. Mówiono, że to niepotrzebne. Via Carpatia była wówczas pojęciem praktycznie nieznanym. Później stało się tak, że dzisiaj Via Carpatia to jest przedsięwzięcie drogowe, wpisane w strategię rozwoju Bułgarii, Rumunii, Grecji i ukończona jest już na Węgrzech, w realizacji na Słowacji i także rząd Słowacji wpisuje ją w swoją strategię - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.