Andrzej Duda: "Inicjatywa Trójmorza to gigantyczny potencjał. Chcemy osiągnąć poziom życia Zachodu". Wkrótce Samorządowy Kongres Śródmorza

Samorządowy Kongres Trójmorza tuż tuż. W dniach 6-7 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się kolejna edycja projektu zainicjowanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2018 r. w Rzeszowie. Pierwszy raz wydarzenie miało miejsce rok temu, w dniach 29-30 czerwca i odbywało się równolegle do II Forum Regionów Trójmorza.

- Inicjatywa Trójmorza to gigantyczny potencjał. W ciągu ostatnich 15 lat państwa Trójmorza rozwijały się najdynamiczniej w całej Europie. Mamy wspólną historię, nasze społeczeństwa chcą osiągnąć poziom życia zachodnich społeczeństw. Mieszkańcy regionu są gotowi ciężko pracować, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje. To nasz potężny kapitał. Jego niewykorzystanie byłoby błędem, którego by nam nie wybaczono - podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda podczas ceremonii otwarcia Kongresu w dniu 29 czerwca 2021 w Lublinie.