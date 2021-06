Angielska prasa przed meczem z Niemcami. Ed Sheeran, wyjście na basen i 80 milionów piw

Były znakomity napastnik Wayne Rooney uważa, że Anglicy powinni zagrać w ustawieniu 4-3-3. - Jestem fanem umiejętności Jacka Grealisha, ale nie wystawiłbym do gry przeciwko Niemcom - napisał legendarny piłkarz Manchesteru United w swoim felietonie na łamach „The Sunday Times”. W opinii Rooneya najwięcej korzyści reprezentacji „Trzech Lwów” zapewni na boisku Marcus Rashford na prawym skrzydle. - Im więcej wystawimy zawodników, którzy najlepiej czują się z piłką przy nodze, tym bardziej rywale będą naciskać nas pressingiem. Dlatego potrzebujemy szybkich graczy na flankach - stwierdził obecny menadżer Derby County.

Zdaniem mediów Grealish niebawem zasili szeregi Manchesteru City, natomiast do głównego lokalnego rywala tego zespołu powędruje Jadon Sancho. 21-letni piłkarz ma przenieść się z Borussii Dortmund do ekipy „Czerwonych diabłów” za 80 milionów funtów. Póki co, Sancho zagrał na trwającym Euro tylko w jednym spotkaniu, wchodząc na nie z ławki rezerwowych. Jego znajomość zawodników z Bundesligi może jednak przesądzić o większej roli we wtorkowej konfrontacji.