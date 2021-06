Anglia lepsza od Niemców na Wembley. Gole krytykowanych zapewniły triumf i szał radości

Ponad 40 tysięcy angielskich fanów na Wembley i miliony przed telewizorami wierzyły w to, że "Synowie Albionu" zdołają wyeliminować z turnieju odwiecznego rywala. Wszyscy jednak spodziewali się bardzo trudnej przeprawy. - Szanse oceniam 50 na 50. Patrząc po wynikach Francji, czy Holandii, to na Euro nie ma już zdecydowanych faworytów. Za dużo przeżyłem, żeby być hurraoptymistą - mówił przed pierwszym gwizdkiem Stuart z Brighton, kibicujący reprezentacji Anglii od ponad 40 lat.

- Za każdym razem, gdy zakładasz reprezentacyjny strój w tak prestiżowym meczu, masz okazję do tego, by strzelić bramkę, która będzie wspominana na zawsze. Piękno gry dla swojego kraju polega na tym, że możesz zapisać się w jego historii. Wielkich graczy najczęściej wspomina się z ich występów w kadrze narodowej - mówił przed pierwszym gwizdkiem Gareth Southgate, selekcjoner Anglików.

Od rana w Londynie pojawiały się przelotne deszcze, a termometry wskazywały maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Jednak temperatura na słynnym stadionie, a także w jego okolicach była bardzo gorąca już na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem. Kibice gospodarzy tłumnie zgromadzili się w okolicach Wembley we wczesnych godzinach popołudniowych i rozpoczęli zabawę. W najbliższym otoczeniu "świątyni futbolu" na ulicy walało się mnóstwo zużytych puszek po piwie, a popularne piosenki "Football's coming home" oraz "Don't take me home" były intonowane co kilkanaście minut.

fot. Karol Kurzępa

- W porównaniu do rywali, mamy bardzo młody zespół. Jeśli wygramy z Niemcami, możemy zajść na mistrzostwach bardzo daleko. Przy całej mojej miłości do reprezentacji, wydaje mi się, że będzie o to niesamowicie trudno. Zwłaszcza że brakuje nam lidera w ataku, bo Harry Kane jest po prostu przereklamowany - przyznał z rozbrajającą szczerością przed wejściem na stadion Jason, mieszkający na co dzień w dzielnicy Brentford.