Annopol. Mieli dostarczyć jabłka, zostali z niezapłaconymi fakturami. Straty idą w setki tysięcy złotych

- To jest jakiś przekręt – nie ma wątpliwości Stanisław Zębek, któremu zakład przetwórstwa owoców z Annopola zalega z wypłatą ponad 800 tys. zł. Mężczyzna od 2019 r. woził tam jabłka kupione od rolników z okolic Grójca i Dęblina. – Początkowo współpraca układała się dobrze. Nawet jak były jakieś opóźnienia w płatnościach, to szybko były regulowane. Ale kiedy pojawiły się zatory płatnicze, przestałem tam jeździć. Robiłem to tylko wtedy, gdy dostałem przedpłatę na konto – opowiada.

Problem zaczął się nasilać od listopada 2020 roku. Od kilku miesięcy Stanisław Zębek ma kłopoty z odzyskaniem pieniędzy.