Antyczne mulety, piasek pustyni, fale Nilu i prawdziwe mumie. Magia Starożytnego Egiptu już na Zamku

- Wielu z państwa zapewne nasuwa się pytanie, co też Lublin ma do Egiptu, dlaczego zdecydowaliśmy się zorganizować taką wystawę - mówiła dyrektorka Muzeum Narodowego w Lublinie, Katarzyna Mieczkowska. - Archeologia była dla nas zawsze bardzo ważna, mamy pod opieką u siebie około 100 tysięcy takich starożytnych obiektów. Dodatkowo w tym roku mija 200 lat od odczytania hieroglifów i 100 od odkrycia grobowca Tutanchamona. To świetna okazja i najwyższa pora zająć się Egiptem, bo ostatnia tego typu wystawa gościła na Zamku aż ponad 30 lat temu.