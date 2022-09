Aplikacja mobilna Turystyczny Lublin pozwala przenieść się w przeszłość Anna Paszkowska

Fot. Małgorzata Genca / zdjęcie ilustracyjne

Jeżeli wybierasz się do Lublina lub chcesz poznać miasto od nowa, to doskonała okazja do wykorzystania aplikacji wyposażonej w moduł AR (rozszerzonej rzeczywistości). Pozwala ona zobaczyć zabytki, których nie ma już w krajobrazie miasta. To nowy wymiar doświadczania Starego Miasta.