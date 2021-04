„Apogeum trzeciej fali mamy za sobą”. Wracają zabiegi planowe

O rehabilitacji postcovidowej mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, który odwiedził w poniedziałek „Uzdrowisko Nałęczów”. Podkreślał, że ma być ona powszechnie i szeroko dostępna dla ozdrowieńców. Dlatego po uruchomieniu rehabilitacji w uzdrowiskach i szpitalach, pojawiły się szczegóły dotyczące rehabilitacji w warunkach amulatoryjnych i domowych, które będą również finansowane przez NFZ. To oznacza, że teraz pacjenci, którzy przeszli COVID-19, skorzystają bezpłatnie z zabiegów rehabilitacyjnych także w gabinecie fizjoterapii, a nawet w domu. Do rehabilitacji w poradni AOS kwalifikują się ozdrowieńcy do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie. Skierowanie wystawi pacjentowi m.in. lekarz rodzinny.