Ariel Wawszczyk (piłkarz Motoru Lublin): Trzeba się zmierzyć z presją i walczyć o zwycięstwo w każdym meczu

Czy tak okazałe zwycięstwo na początek sezonu daje dużo pewności siebie?

Myślę, że tak. Zaczęliśmy sezon bardzo dobrym rezultatem. Szkoda, że nie zagraliśmy na zero z tyłu, ale 4:1 to i tak imponujący wynik.

Ta pewność siebie wam się przyda, bo oczekiwania wobec zespołu są wysokie. Nie przytłacza was to, że właściwie w każdym meczu kibice będą oczekiwać kompletu punktów?

Każdy zawodnik, który trafił do Motoru, zdaje sobie sprawę z tego, że walczymy o najwyższe cele. Trzeba się zmierzyć z tą presją i grać w każdym meczu o zwycięstwo. Trzeba się skupiać na każdym kolejnym spotkaniu. Nie można patrzeć daleko w przyszłość. Należy być skupionym na najbliższym rywalu. To jest najważniejsze w naszym sporcie.

Które zespoły, oprócz Motoru, będą liczyć się najbardziej w walce o dwa pierwsze miejsca gwarantujące bezpośredni awans?

Uważam, że Chojniczanka Chojnice będzie mocna. Moim zdaniem, jednym z faworytów w naszej drugiej lidze będzie także Stal Rzeszów.