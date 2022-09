Arkadiusz Onyszko: „Myślę, że trener mógł być zaskoczony decyzją”

- Wyniki, które do tej pory prezentujemy nie napawały optymizmem. Doszliśmy zatem do wniosku, że zakończymy współpracę z trenerem Stanisławem Szpyrką. Oczywiście mieliśmy co do niego duże oczekiwania, bo jest to młody, pracowity trener z wiedzą. Niestety jednak rezultaty uzyskiwane w ostatnich tygodniach są tak złe, że musieliśmy się rozstać - wyjaśnia pełnomocnik do spraw sportowych w Motorze Lublin, Arkadiusz Onyszko.

Żółto-biało-niebiescy pod wodzą 30-letniego szkoleniowca wygrali trzy mecze (dwa w pucharze, jeden w lidze) cztery zremisowali i pięć przegrali. Po dziesięciu kolejkach są ostatnią drużyną w eWinner 2. Lidze (bilans 1-4-5). Czarę goryczy przelała sobotnia porażka z rezerwami Lecha Poznań we Wronkach.

- Zasugerowałem po niej prezesowi (Zbigniewowi Jakubasowi - przyp. red.), żeby zmienić trenera. W drodze powrotnej do domu powiedziałem mu, że moim zdaniem ta formuła już się wyczerpała i musimy dać drużynie jakiś nowy bodziec. Pan Jakubas nigdy nie podejmuje pochopnych decyzji, wcześniej musi nad wszystkim pomyśleć, nie ulega żadnym emocjom. Dlatego jest tak bogaty - mówi Onyszko. - Myślę jednak, że trener mógł być trochę zaskoczony decyzją. Zwolnienie nie zmienia faktu, że nadal uważam go za ambitnego, pracowitego szkoleniowca, który ma wizję. Życzę mu jak najlepiej - dodaje.