Arkadiusz Pelczar, prezes Startu Lublin: "W internecie wszyscy są trenerami"

Po porażce w Warszawie internet huczał, że był to ostatni mecz trenera Davida Dedka na ławce Startu. Podobno odbyliście poważną rozmowę?

Cały czas ze sobą rozmawiamy. Nie jest tak, że nagle coś się stało i jedną rozmową gasimy pożar. Od początku sezonu spotykamy się, analizujemy i staramy się wyciągać, jak najlepsze wnioski. To, co sugeruje się w internecie, to czyjeś prywatne odczucia, które nie są związane z rzeczywistością i z tym, jak wygląda funkcjonowanie w sporcie. Każdy niech swoje opinie zostawi dla siebie. Ludzie chętnie i szybko oceniają innych, żądają głowy. W internecie wszyscy są trenerami, a to nie jest takie proste.

Czyli nadal masz zaufanie do trenera Dedka i jego pracy?

Zaufanie mają wszyscy, bo my wybraliśmy tych ludzi i na nich postawiliśmy. Ale zaufanie polega na tym, że musi być też wynik. Jeżeli wyniku nie ma, to każdy z nas jest dorosły i sam jest w stanie uderzyć się pierś i powiedzieć, co było dobre, a co złe. Przed nami ważny mecz z Toruniem i do niego się przygotowujemy. Drużyna potrzebuje spokoju, bo jak jest dobrze, to wszystko fajnie wygląda i błędy są niewidoczne. Ale jak nie idzie, to każda, najmniejsza rzecz jest zauważalna i denerwująca. Nie chcemy teraz wprowadzać dodatkowego stresu, ciśnienia i presji na ludzi, którzy przecież potrafią grać w koszykówkę. Nieraz to udowodnili, nawet w przegranych meczach, wracając często z „dalekiej podróży”. Nam potrzeba spokoju i cierpliwości.