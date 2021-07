Artur Dutkiewicz Trio i jego Śpiewające Komety. Ten koncert przejdzie do historii Klubu Muzycznego CSK!

Tak naprawdę wyjątkowością koncert ten był naznaczony jeszcze zanim się obył: to bowiem na lubelskiej ziemi i w tym właśnie miejscu zaplanowana została ogólnopolska, a w zasadzie światowa, premiera najnowszej płyty Artur Dutkiewicz Trio „Comets Sing”. Płyty stanowiącej niejako muzyczny kalejdoskop odzwierciedlający wszechstronne doświadczenia i inspiracje pianisty, zwanego „ambasadorem polskiego jazzu”. Zatem lubelscy jazz-fani dostali muzyczne reminiscencje Dutkiewicza odnoszące się do konkretnych miejsc na świecie – stolicy Etiopii i filipińskiego Las Casas De Acuzar – i do konkretnych stanów umysłu i ducha.

Zespół niesamowicie nakręcił publiczność, atmosfera gęstniała z minuty na minutę i gdyby zechcieć poszukać przykładu doskonałej synergii między muzykami, a publicznością to czwartkowy koncert w CSK mógłby być takim wzorcem z Sevres. Solowe akcje Dutkiewicza, Barańskiego i Zagórskiego przeszywały oklaski i okrzyki publiczności. Kiedy album „Comets Sing” wybrzmiał w całości w swej koncertowej formie nikt nie myślał kończyć tego jazzowego misterium. Do oklasków i okrzyków dołączyło tupanie (po raz pierwszy w Klubie Muzycznym!). Takim środkiem perswazji domagano się powrotu tria na scenę. Nie mieli wyjścia, wrócili. I to z czym. Popłynęła legendarna melodia „Kiedy byłem małym chłopcem” Tadeusza Nalepy, w jazzowej rzecz jasna interpretacji, a już na sam koniec wyciszające „Drops of Innocence” – by uspokoić rozgrzane do czerwoności głowy publiczności. Na koniec można tyko dodać, że Artur Dutkiewicz zrobił więcej niż planował: nie tylko dał swoim utworom prawdziwe życie, ale sporą jego dawkę tknął także w tych, którzy przyszli na jego koncert. Grazie Maestro!