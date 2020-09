Artur Soboń, poseł PiS ze Świdnika i sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dostał od premiera nowe zadanie

„No to do pracy. Od wczoraj jako pełnomocnik ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa” - napisał kilka dni temu na Twitterze Artur Soboń, poseł PiS ze Świdnika.

- Jest młody, błyskotliwy, pracowity. A do tego wie co i gdzie powiedzieć – nie zawsze może to, co myśli, ale czasami to, co ktoś chce usłyszeć – tak kolega Sobonia z PiS diagnozuje przyczyny jego szybkiego pięcia się po politycznej drabinie.