Asfalt niezgody. Drogowa inwestycja przy ul. Dzierżawnej w Lublinie dzieli mieszkańców ulicy

Lida Kasprzak – Chachaj jest przewodniczącą zarządu dzielnicy Za Cukrownią. - Na Dzierżawnej mieszka wiele osób z Rady Dzielnicy, absurdalne są oskarżenia że wybrano do remontu akurat te uliczki gdzie mieszkają radni. Czy tylko dlatego, że ktoś z rady mieszka przy danej ulicy należy zrezygnować z jej remontu nawet jak jest zniszczona i uniemożliwia przejście pieszym? No chyba nielogiczne jest takie działanie – mówi Kasprzak – Chachaj.

- W uliczce radnej Kasprzak - Chachaj tłok. Ludzie i sprzęty. I asfalt. 150 metrów asfaltu prosto do domu radnej. A dwie uliczki dalej dziury i problemy z odprowadzaniem wody – oburza się w liście do Kuriera nasz Czytelniczka.

Przy ul. Dzierżawnej jest zameldowanych 700 osób. Sama ulica ma liczne odnogi, tzw. sięgacze, prowadzące do wybudowanych przy nich domów. To głównie drogi gruntowe lub o nawierzchni utwardzonej, wykonanej np. z „destruktu”, czyli asfaltu usuniętego z innych jezdni.

Na roboty przeznaczono 100 tys. zł. To pieniądze, którymi dysponuje rada dzielnicy. - Kierując się zasadą dobra ogólnego remontowane są uliczki najbardziej zniszczone i takie, po których przemieszcza się najwięcej pieszych. W tym roku wybrane zostały do naprawy trzy uliczki na osiedlu: dwie skrajne i jedna pośrodku osiedla, tak, aby mieszkańcy mieli możliwość przejść np. do autobusu po równej nawierzchni – informuje Kasprzak – Chachaj. I tłumaczy: - Niestety środki z rezerwy celowej są bardzo ograniczone i należy to zrozumieć, że musimy dokonywać wyboru tylko niektórych uliczek.