Asortyment wojskowy pożądany przez lublinian. Byliśmy w sklepie Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie. Zobacz fotorelację

Agencja Mienia Wojskowego realizuje zadania, których zleceniodawcą jest minister obrony narodowej. Jest to m.in. planowanie i realizacja inwestycji, wypłacanie świadczeń pieniężnych lub wydawanie decyzji o przydziale lokali mieszkaniowych żołnierzom zawodowym. Ale na tym zakres działalności się nie kończy.

AMW zarządza również mieniem. A jednym z przykładów takich zadań są stacjonarne sklepy, w których do nabycia jest asortyment wojskowy.

- W naszym sklepie do nabycia są rzeczy nowe, ale i używane. Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie dysponuje asortymentem wojskowym z trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego – przyznaje Małgorzata Skrzypek, kierownik działu marketingu lubelskiego oddziału AMW.

Choć nie wszyscy mieszkańcy Lubelszczyzny wiedzą o istnieniu stacjonarnego sklepu AMW, to na brak klientów nikt nie narzeka. W sklepie przy ul. Łęczyńskiej 1 do nabycia są m.in. ubrania i praktyczny do codziennego użytku asortyment wojskowy.