Atak hakerski na stronę internetową Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Linki do treści pornograficznych pojawiły się na podstronie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl) we wtorkowy (9 listopada) wieczór.

- Sprawa została niezwłocznie zgłoszona do organów ścigania. Zhackowana podstrona nie zawierała danych osobowych i znajduje się na wydzielonym serwerze całkowicie odseparowanym od innych systemów IT Urzędu. Nie doszło do jakiegokolwiek wycieku danych wrażliwych – zapewnia Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego.