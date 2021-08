Atak na punkt szczepień i sanepid w Zamościu. Mężczyzna podłożył ogień. Wyznaczono 10 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy

- Nie ma słów na to, co się tutaj stało - mówił z goryczą w głosie Adam Niedzielski, minister zdrowia, na konferencji prasowej zwołanej przed zniszczonym punktem szczepień w Zamościu. - Obrazki, które tutaj zobaczyliśmy, mrożą krew w żyłach. To akt terroru skierowany wobec państwa polskiego w celu zniechęcenia do szczepień. W kontekście zbliżającej się kolejnej fali koronawirusa ma to szczególne znaczenie.

- Spłonął komputer, szafki, wszystko - powiedziała „Kurierowi” jedna z pracownic, którą spotkaliśmy w środku punktu mobilnego. - Ściany wewnątrz są całkowicie okopcone. Na pewno nie będzie w najbliższym czasie możliwości wykonywania szczepień w tym miejscu.

- Zniszczone zostały także szczepionki, które były w naszym punkcie magazynowane. To naprawdę przykre i nieodpowiedzialne - dodaje inna kobieta.