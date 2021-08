Atak na zamojski punkt szczepień i sanepid! Mieszkańcy: ''Chyba ktoś rozum postradał"

- Spłonął komputer, szafki, wszystko – mówiła dzisiaj ok. godz. 10 jedna z kobiet, którą spotkaliśmy w środku punktu mobilnego. - Ściany są wewnątrz okopcone. Na pewno nie będzie w najbliższym czasie możliwości wykonywania szczepień w tym miejscu.

W punkcie można się było dotychczas zaszczepić szczepionką „jednodawkową” firmy „Johnson & Johnson”. Był on czynny codziennie w godz. 11-18. To duży, blaszany kontener, który łatwo można było zauważyć. Szczepienia miały być w tym punkcie prowadzone do 15 sierpnia. Teraz nie będzie to możliwe.

- Możemy na razie powiedzieć, że sprawcą podpalenia był prawdopodobnie mężczyzna – mówi Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy KMP w Zamościu. - Wyjaśniamy wszystkie okoliczności. Trwają także poszukiwania sprawcy.

Może w tym pomóc miejski monitoring. Przecież zamojski Rynek Solny jest filmowany z kilku miejsc. Kamery zainstalowano także na sąsiednich ulicach.