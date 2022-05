Atakujący Bartosz Filipiak odchodzi z ekipy siatkarzy LUK Lublin

– Wraz z końcem sezonu dobiegła moja przygoda z LUK Lublin. Bardzo cieszę się, że mogłem być częścią drużyny, która debiutowała w PlusLidze. Doping kibiców, pierwsze zwycięstwo w lidze i kilka niespodzianek pozostawiają miłe wspomnienia, które zabieram z pięknego Lublina. Dziękuje zarządowi, pracownikom klubu, sztabowi trenerskiemu i całemu zespołowi. To był wartościowy czas – zaznacza na stronie klubowej Bartosz Filipiak.

Bartosz Filipiak kampanię 2021/22 zakończył jako najlepszy punktujący lubelskiej drużyny. Szczególnie imponował w meczach z najgroźniejszymi rywalami, kiedy jego skuteczność w ataku znacznie przekraczała 50%. W sumie dla LUK Lublin zdobył 395 punktów, w tym: 22 zza dziewiątego metra i 31 blokiem.

– Zapraszając do nas nowych zawodników, zawsze staramy się dobrze rozpoznać ich motywacje. Bartek zapracował na nasze zaufanie, wielokrotnie przekraczając nasze oczekiwania co do jego dyspozycji. To gracz, z którego polska siatkówka może mieć duży pożytek. Mamy nadzieję, że sezon z nami pomógł mu się rozwinąć i jesteśmy wdzięczni, że jego siatkarska droga wiodła przez Lublin – mówi w klubowych mediach Maciej Krzaczek, prezes LUK Lublin.