Auto co 2,5 sekundy. I tak przez całą dobę. GDDKiA policzyła samochody na drogach. Zobacz, gdzie ruch jest największy Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski

Co 2,5 sekundy średnio pojawia się nowe auto na fragmencie obwodnicy Lublina między węzłami Felin – Świdnik. To daje łącznie prawie 33 tysiące pojazdów w ciągu doby. To najruchliwsze miejsce w regionie. Dla porównania przez „wiecznie zakorkowane” Niemce w tym samym czasie przejeżdża nieco ponad 27 tys. samochodów.