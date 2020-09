Autobusy dostaną „prawdziwą” pętlę do nawraca przy Osmolickiej a kierowcy parking. To jeden z siedmiu węzłów przesiadkowych dla Lublina

W Lublinie łącznie powstanie siedem węzłów przesiadkowych. Ten przy ul. Osmolickiej będzie najmniejszy z nich. Ratusz właśnie zaczął szukać firmy, która wykona prace. Na uporanie się z nimi będzie miała czas najpóźniej do końca września przyszłego roku.

Węzły przesiadkowe to miejsca gdzie pasażerowie będą mogli zmieniać środki transportu. Mają zachęcać do przesiadania się z prywatnego do publicznego transportu. Podstawowym elementem takich węzłów jest pętla nawrotowa dla komunikacji miejskiej. Ta przy Osmolickiej powstanie w miejscu obecnie funkcjonującej, która jest zlokalizowana u zbiegu z ul. Prawiednicką.