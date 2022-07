Autobusy i trolejbusy zmieniają trasę. Chodzi o pojazdy wożące pasażerów w rejon dworca PKP

Zmiany w trasach przejazdów pojazdów komunikacji miejskiej to efekt prac przy budowie metropolitalnego dworca dla komunikacji autobusowej przy ul. Dworcowej. Objazdy zostaną wprowadzone w sobotę (9.07) w godz. 7 - 10.

- W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu prac przy budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego i związanym z tym czasowym zamknięciem dla ruchu ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Dworcowej do ronda Sportowców, wprowadzona zostanie zmiana w kursowaniu komunikacji miejskiej – zapowiada Monika Białach z ZTM.



Co to oznacza dla pasażerów? - Wszystkie linie po obsłudze przystanków Dworzec Gł. PKP 01 i 02 (tj. przy wyjeździe spod dworca) zostają skierowane ul. Dworcową do ronda im. Anastazego Suligowskiego (przy Targach Lublin), a następnie łącznikiem do al. Piłsudskiego. W zależności od dalszej trasy przejazdu autobusy i trolejbusy pojadą w kierunku ul. Wolskiej, Ronda Lubelskiego Lipca 80 lub ul. Krochmalnej - precyzuje Białach.