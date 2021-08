Autobusy po nowemu. Wraz z nowym rokiem szkolnym weszły w życie zmienione rozkłady jazdy w Lublinie

Dla pasażerów oznacza to, że w przypadku części linii krócej będą czekać na przyjazd autobusu czy trolejbusu. Przykłady? Linie nr 17, 26, 31, 57 i 150 kursują – w godz. 6.30 - 17 z częstotliwością co 15 minut (wcześniej co 20 minut).

Dwa razy częściej kursują – w godzinach szczytu - pojazdy obsługujące dwie linie trolejbusowe: 151 i 158. Na przystankach pojawiają się co 10 minut, a nie co 20, jak wcześniej. Natomiast 159 kursują w szczycie co 15 minut (było co 20 minut).

Zmiany obejmują nie tylko częstotliwość kursowania pojazdów na poszczególnych liniach. Zmieniły się też trasy. Chodzi o linie nr 52. Od 1 września nie obsługuje już przystanków przy ul. Turystycznej. W zamian jeździ przez ul. Kasprowicza.