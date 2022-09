"Awans do finału przyjemniejszy niż ból nogi". Komentarze po półfinałowym dwumeczu Motoru Lublin z Apatorem Toruń

Drużyna z Lublina była faworytem półfinałowej konfrontacji z Apatorem, ale po upadku na próbie toru w Toruniu Mikkela Michelsena wkradła się niepewność. Duńczyk mimo bólu i dużych problemów z poruszaniem się pojechał w obu spotkaniach i na torze walczył z charakterystyczną dla siebie nieustępliwością.

- Uczucie z awansu do finału jest zdecydowanie przyjemniejsze, niż ból w nodze, który czuję – żartował Michelsen w rozmowie z Canal+ Sport 5. - Dziękuję klubowi i lekarzom, bo gdyby mi nie pomogli, to nie byłbym w stanie pojechać. To były ciężkie trzy dni dla mnie i mojego zespołu. Dziękuję mechanikom i menedżerowi, bo wiem, że nie byłem łatwy do współpracy – przyznał Duńczyk.

W rewanżu w Lublinie lider Motoru zdobył 11 punktów i dwa bonusy w pięciu startach. - Tor był wyboisty i nie mogłem za bardzo lewą nogą balansować motocyklem. Za każdym razem, jak dotykałem toru, to czułem ból – przyznaje Michelsen.