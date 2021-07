Awans faworyta, czy kontynuacja pięknej historii? Dziś drugi półfinał Euro 2020

- Anglików czeka znacznie trudniejszy mecz niż ćwierćfinał z Ukrainą, ponieważ zmierzą się z dużo lepszym zespołem - podkreślił pracujący przez wiele lat w Premier League trener Jose Mourinho, w rozmowie z talkSport. - Dania jest niezwykle silna mentalnie i to jej ogromny atut. Poza tym trzyma się stylu gry, który jest atrakcyjny i niezwykle efektywny oraz znakomity pod względem taktycznym. Czy Anglicy będą musieli zagrać w podobny sposób jak przeciwko Niemcom w 1/8 finału? Moim zdaniem nie. Mając tak świetnie dysponowany skład, muszą narzucić rywalom własne warunki gry. Zwłaszcza że Gareth Southgate ma praktycznie ból głowy tylko przy obsadzie dwóch miejsc w składzie, a obrona gra znakomicie. Większość zawodników spisuje się zbyt dobrze, by usiąść na ławce - dodał portugalski szkoleniowiec.

Dania już osiągnęła niesamowity sukces. Jeszcze nigdy w historii czempionatu Starego Kontynentu nie zdarzyło się, by zespół, który przegrał dwa pierwsze mecze w grupie, dotarł do półfinału. Teraz Skandynawowie zmierzą się z przeciwnikiem, który jest pierwszą drużyną na Euro bez straty gola od początku turnieju, w pięciu kolejnych spotkaniach.

Duńczycy zameldowali się w półfinale wielkiej imprezy po raz pierwszy od 1992 roku. Wyspiarze są pod tym względem bardziej doświadczeni. Kilku obecnych reprezentantów Anglii ma bowiem za sobą występ w półfinałach mistrzostw świata w Rosji trzy lata temu oraz Ligi Narodów w 2019 roku. W obu tych spotkaniach ekipa Garetha Southgate’a poniosła porażki. - Dzięki tamtym wydarzeniom jesteśmy lepiej przygotowani mentalnie do środowego meczu. Dotarcie do półfinału Euro kosztowało nas mniej emocjonalnej energii, ponieważ znaliśmy już to uczucie jako grupa. Cieszyliśmy się po wygranej nad Ukrainą, ale jednocześnie każdy z nas zdawał sobie sprawę, że nie osiągnęliśmy jeszcze tego, co jest naszym celem - tłumaczy selekcjoner.