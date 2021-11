Awans musi jeszcze poczekać. Pszczółka uległa faworytowi z Turcji [GALERIA]

Mecz nie rozpoczął się udanie dla podopiecznych trenera Krzysztofa Szewczyka. Po upływie trzech minut tablica pokazywała rezultat 0:5. Wynik po stronie gospodyń otworzyła po ładnym wejściu pod kosz Emilia Kośla (2:5). Pszczółki starały się trzymać kontakt z rywalkami. Do remisu 10:10 doprowadziła Ivana Jakubcova. Jednak po trafieniach Temi Fagbenle i Tiffany Hayes ponownie kilka oczek zapasu miały zawodniczki CBK Mersin. Wynik pierwszej kwarty rzutem spoza łuku ustaliła Kamiah Smalls i akademiczki traciły tylko jedno oczko (13:14).

Początek drugiej odsłony dla lublinianek okazał się niemal idealny. Zielono-białe rzuciły osiem punktów z rzędu. Po "trójce" Hanne Mestdagh przy stanie 22:14 trener gości poprosił o czas. Ten wyraźnie pomógł, bo po nim to turczynki zapisały na swoim koncie serię 8:0, doprowadzając do remisu 22:22. W odstępie zaledwie kilku minut dwie przerwy na żądanie wykorzystał trener Pszczółki, Krzysztof Szewczyk. Jednak to nie wybiło z rytmu przyjezdnych. Ponownie spoza łuku trafiła Feride Akalan (22:25). Niemoc akademiczek przełamała dopiero Aleksandra Stanaćev (24:25). Wynik na styku utrzymywał się już do końca pierwszej połowy, a zespoły udały się do szatni przy rezultacie 28:29.