Awaria kolejowa na trasie Lublin - Chełm. Ścisk i brak „jakiejkolwiek ostrożności ze względu na epidemię"

Tragedia na przejeździe kolejowym. Ciężarówka wjechała pod pociąg

We wtorek około 7:30 ciężarówka wjechała pod pociąg relacji Lublin - Wrocław. Kierowca samochodu zginął na miejscu, maszynista jest ranny. Odcinek torów, gdzie doszło do wypadku będzie nieprzejezdny do godziny 16.