Azoty grają z potentatem. Święto piłki ręcznej w Puławach

Zespół ze stolicy Niemiec to finalista ostatniej edycji Ligi Europejskiej i jedna z czołowych ekip Bundesligi. W składzie popularnych „Lisów” gra mnóstwo utytułowanych zawodników, m.in. Hans Lindberg, Viran Morros czy Dejan Milosavljev. Na papierze najbliższy rywal Azotów jest zdecydowanym faworytem.

- To najmocniejszy z możliwych przeciwników, więc można powiedzieć, że mieliśmy idealne losowanie - przyznaje Robert Lis, szkoleniowiec puławskiej drużyny. - Na pewno zmierzymy się z jednym z faworytów rozgrywek, ale gramy u siebie i musimy walczyć o jak najlepszy wynik. Zajęliśmy w poprzednim sezonie trzecie miejsce w PGNiG Superlidze właśnie po to, żeby móc rywalizować z takimi drużynami. Nikogo specjalnie nie trzeba mobilizować. Dla moich zawodników występ w takim meczu to czysta przyjemność - dodaje.

Azoty przystąpią do dzisiejszej potyczki w dobrych nastrojach. W miniony weekend puławianie wygrali bowiem w Lubinie z tamtejszym Zagłębiem. Tym samym, zespół zrehabilitował się za nieudaną inaugurację sezonu, w której uległ na własnym parkiecie Enerdze MKS Kalisz.