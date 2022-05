Azoty Puławy jadą do Płocka na półfinał Pucharu Polski z Orlen Wisłą

W sobotę Azoty po raz ostatni zagrały w lidze. Po ciekawym meczu zespół trenera Roberta Lisa pokonał Górnika Zabrze, a następnie odebrał medale za trzecie miejsce w PGNiG Superlidze. - Cieszymy się z brązowego medalu, zrobiliśmy to, co powinniśmy – uważa Piotr Jarosiewicz. - Fakt, że mecze w pierwszej rundzie z Kielcami i Płockiem (przegrane we własnej hali różnicą tylko jednej bramki – red.) trochę kusiły, żeby walczyć o drugie miejsce, ale najważniejsze, że mamy medal. Mam nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy – dodaje skrzydłowy.

W lidze znamy więc brązowego medalistę i spadkowicza (Stal Mielec), natomiast nie wiemy jeszcze, kto zdobędzie złoto, a kto srebro. W meczu decydującym o mistrzostwie Polski, Orlen Wisła zagra u siebie z Łomżą Vive Kielce 24 maja. Cztery dni później płocczanie zagrają w Lizbonie w półfinale turnieju Final4 Ligi Europejskiej. Zatem dzisiejsza potyczka z Azotami w Pucharze Polski będzie dla Wisły tylko przystawką do głównych dań kończących się rozgrywek. Czy zadziała na korzyść drużyny z Puław?