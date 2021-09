Azoty Puławy pewnie pokonały przed własną publicznością Chrobrego Głogów

– Głogów przeszedł zmianę pokoleniową, gra ładny handball, ale to my jesteśmy brązowymi medalistami mistrzostw Polski , gramy u siebie w domu i to my jesteśmy faworytem. Zrobimy wszystko, żeby wygrać i zagrać dobre spotkanie – mówił przed meczem Dawid Dawydzik, obrotowy Azotów Puławy.

Wynik sobotniego meczu otworzył Andrij Akimienko, trafiając na 1:0 z rzutu karnego. Przez kolejne minuty oba zespoły toczyły wyrównany bój, a po celnym rzucie Wojciecha Styrcza głogowianie wyszli na prowadzenie 4:3. W 19. minucie goście mieli cały czas jedną bramkę zaliczki (12:11), ale wówczas trzy bramki z rzędu zdobyli podopieczni trenera Roberta Lisa, odskakując na dwa gole (14:12). Goście praktycznie przez całą pierwszą połowę trzymali kontakt z faworyzowanymi gospodarzami, jednak seria 4:0 Azotów między 27., a 30 minutą sprawiła, że na przerwę oba zespoły zeszły przy wyniku 20:15 dla puławian.