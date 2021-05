Azoty Puławy pewnie pokonały u siebie Sandrę Spa Pogoń Szczecin

– Choć wcześniejsze spotkania ze Szczecinem pokazywały, że wygrywaliśmy pewnie, nie będzie to dla nas łatwy mecz. Sandra SPA Pogoń Szczecin to zespół nieprzewidywalny, potrafili wygrać w tym sezonie z m.in. z Wisłą Płock. Są dosyć wysoko w tabeli, więc nie będzie to łatwy mecz – mówił przed meczem Dawid Dawydzik, obrotowy Azotów Puławy. – Szczecinianie są nieobliczalni. Mogą przegrać z Piotrkowem, ostatnią drużyną, a walczą z tymi drużynami, które są teoretycznie wyżej notowane. Mają doświadczony skład, są tam "starzy wyjadacze", który znają tę ligę bardzo dobrze – dodał Łukasz Rogulski, grający także na pozycji obrotowego.

Mecz z Sandrą SPA Pogoń Szczecin był wyjątkowym wydarzeniem dla puławskich szczypiornistów nie tylko dlatego, że był to ostatni mecz we własnej hali w trwającej kampanii. Na trybunach po raz drugi w tym sezonie zobaczyliśmy bowiem kibiców, a warto przypomnieć, że ostatni mecz z udziałem publiczności odbył się we wrześniu ubiegłego roku.