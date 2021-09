Azoty Puławy przegrały z Füchse Berlin pierwsze starcie o awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Zobacz zdjęcia

W starciu z Azotami Puławy, drużyna z Berlina była zdecydowanym faworytem do wygranej. Ekipa ze stolicy Niemiec to finalista poprzedniej edycji Ligi Europejskiej i czołowy zespół Bundesligi. W składzie berlińskich "Lisów" są tak znani gracze jak między innymi Duńczyk Hans Lindberg, Hiszpan Viran Morros, czy Serb Dejan Milosavljev.

– To bardzo mocny zespół, który co roku zajmuje czołowe miejsca w niemieckiej Bundeslidze. Będzie to ciężkie spotkanie, ale gramy na własnym parkiecie i będziemy walczyć o jak najkorzystniejszy wynik – mówił przed meczem Dawid Fedeńczak, skrzydłowy Azotów Puławy.

– To najmocniejszy z możliwych przeciwników, więc można powiedzieć, że mieliśmy idealne losowanie. Na pewno zmierzymy się z jednym z faworytów rozgrywek, ale gramy u siebie i musimy walczyć o jak najlepszy wynik – dodał z kolei Rober Lis, szkoleniowiec puławskiej drużyny.