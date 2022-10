Azoty Puławy roztrwoniły w Chorwacji zaliczkę bramkową i odpadły z europejskich pucharów

Przez 25 minut trwała wyrównana walka bramka za bramkę. Żadna z drużyn nie potrafiła uzyskać większego prowadzenia, niż jedną bramką. W ekipie z Puław na kole dobrze radził sobie Kelian Janikowski, Hiszpan Ignacio Valles kręcił obroną, funkcjonowały również skrzydła.

Przy wyniku 12:11 dla gospodarzy rzut Borisa Zivkovica obronił Moreno Car. Chwilę później na dwie minuty boisko opuścił Ivan Burzak i w tym momencie zaczęły się kłopoty Azotów. W okresie gry w przewadze Chorwaci odskoczyli na trzy trafienia (15:12).

Sytuacje ratował Robert Lis prosząc o czas, ale niewiele to pomogło. Kacper Adamski rzucił obok bramki, a w odpowiedzi z lewego skrzydła celnie przymierzył Aleksandar Bakic. Miejscowi wyszli w tym momencie na plus cztery. Przed przerwą sytuację puławian poprawiło nieco wykluczenie jednego z rywali i bramka Rafała Przybylskiego. Szkoda jedynie ostatniej akcji Azotów przed zejściem do szatni. Zakończyła się ona bowiem prostą stratą i po 30 minutach RK Nexe prowadziło 16:13.