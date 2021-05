Azoty Puławy wygrały w Mielcu ze Stalą po walce do ostatnich minut (ZDJĘCIA)

Szczypiorniści Azotów Puławy rozpoczynają ostatni miesiąc rywalizacji w PGNiG Superlidze

Po krótkiej przerwie na mecze reprezentacji Polski w kwalifikacjach do mistrzostw Europy, drużyny PGNiG Superligi wracają do walki o punkty na ostatniej prostej sezonu. Piłkarze ręczni Azotów Puławy w sobotę wybiorą się do Mielca, gdzie zmierzą się z walczącą o utrzymanie Stalą.