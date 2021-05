AZS UMCS Lublin najlepszą drużyną pływackich mistrzostw Polski seniorów. Zobacz zdjęcia

W klasyfikacji drużynowej lubelski klub zdobył 1817 punktów, zostając najlepszą drużyną imprezy. Akademicy sięgnęli po 13 medali (dwa złote, pięć srebrnych i sześć brązowych). - W Olsztynie przegraliśmy klasyfikację młodzieżową. Tutaj dokonaliśmy pewnych zmian taktycznych i tę, podobnie do seniorów także wygraliśmy. Bardzo nas to cieszy. Zabrakło nam złotych medali. To dlatego, że nie mogliśmy obstawić sztafet najlepszymi zawodnikami, którzy starali się skupić na indywidualnych startach i walce o minimum na Tokio. Cieszą występy młodych zawodników, jak Martyna Piesko, czy Klara Kowalska - podkreśla Piotr Kasperek, szkoleniowiec AZS UMCS.

W ostatnim dniu zmagań krajowego czempionatu srebrny krążek do kolekcji akademickiego klubu dorzuciła żeńska sztafeta na dystansie 4x100 m stylem zmiennym. Lublinianki popłynęły w składzie: Laura Bernat, Martyna Piesko, Wiktoria Samuła i Wiktoria Czarnecka, osiągając rezultat 4.10,94. Triumfował sztafeta Juvenii Wrocław, która ustanowiła nowy rekord Polski (4.02,63).