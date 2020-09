AZS UMCS Lublin z awansem do turnieju głównego Akademickich Mistrzostw Polski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na bocznym boisku Areny Lublin pokonał Politechnikę Lubelską 8:1 (6:0), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 3:0 (2:0), Politechnikę Świętokrzyską 5:1 (3:0) oraz Politechnikę Rzeszowską 6:0 (4:0). Maciej Welman, Cezary Pęcak i Hubert Kotowicz z UMCS zdobyli koronę króla strzelców, strzelając w całym turnieju po cztery bramki. Do finałów z drugiego miejsca awansowali rzeszowianie, z trzeciego Politechnika Lubelska, natomiast z czwartego krakowianie.

‒ Jestem bardzo zadowolony. We wszystkich meczach turnieju dominowaliśmy i wygraliśmy je dosyć przekonująco. Przyznam, że sam jestem trochę zaskoczony. W końcu na dobrą sprawę zaczęliśmy treningi, gdy nam na to pozwolono, a więc w maju, przed Akademickimi Województwami Województwa Lubelskiego ‒ podkreśla Tomasz Bielecki, trener AZS UMCS Lublin. ‒ Od czerwca z kolei ten skład zaczął się krystalizować. Dlatego dyspozycja zawodników pozostawała lekką niewiadomą. Ale drużyna zagrała dobre zawody. Dodatkowo w trudnych warunkach pogodowych, szczególnie pierwszego dnia. Na szczęście obyło się też bez kontuzji, więc to wszystko cieszy. W zasadzie cała nasza kadra, czyli dwudziestu zawodników, zagrała mniej więcej w równym wymiarze czasowym. Zatem mogłem każdego sprawdzić przed zbliżającymi się finałami w Opolu. Mam nadzieję, że tam uda nam się pojechać w podobnym składzie personalnym. W naszej kadrze w porównaniu do ostatnich lat, nastąpiła pewna zmiana pokoleniowa. Teraz tworzymy taką mieszankę młodości i doświadczenia. Mamy mocny zespół i jeśli pojedziemy na finały w takim składzie, jak graliśmy tutaj, to będziemy walczyć o najwyższe cele. Jednak wyznajemy filozofię, że skupiamy się tylko na naszym najbliższym meczu ‒ dodaje.