Bakteria coli na największym rynku hurtowym pod Lublinem

W komunikacie na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce możemy przeczytać, że pobrane do badań próbki nie zawierają żadnych baterii z grupy coli. Woda jest zdatna do picia i korzystania przemysłowego.

Źródłem zakażenia są zaniedbania po stronie Rynku Elizówka. Lubelski Rynek Hurtowy posiada własną wieżę ciśnień, w której najprawdopodobniej doszło do zakażenia.

- Sami wykryliśmy podwyższony poziom bakterii. Podjęliśmy procedurę powiadomienia sanepidu. Aktualnie trwają prace ustalające czy źródło zakażenia bakterią powstało w wieży ciśnień Rynku Elizówka. Przesłaliśmy próbki wody do badań, czekamy na wyniki. Pisemnie powiadomiliśmy wszystkich handlowców, aby nie korzystali z wody w kranach do celów spożywczych. Zapewniliśmy 5-litrowe bańki dla osób, które potrzebują wody. Restauracja działająca na terenie obiektu została zamknięta przez sanepid, dopóki nie otrzymamy negatywnych testów wody. Do zakażenia mogło dojść z zewnątrz gdy hydrostat należący do LHR pobierał wodę z miejskich wodociągów – poinformował Tomasz Solis, dyrektor LRH Elizówka.