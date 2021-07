Bartosz Kramek jest na wolności. - To porażka prokuratury - utrzymuje aktywista

- Bardzo się cieszę, że jestem tutaj na zewnątrz – powiedział Bartosz Kramek po opuszczeniu aresztu przy ul. Południowej w Lublinie. Za kratkami spędził blisko trzy tygodnie. Decyzją sądu, aktywista i przewodniczący rady Fundacji Otwarty Dialog, wyszedł na wolność w czwartek o godz. 16.

Najpierw przywitał się z rodzicami, którzy czekali nad niego przed aresztem. Następnie zadzwonił do żony- Ludmiły Kozłowskiej. Aktywistka przebywa za granicą. Nie mogła spotkać się z mężem, bo ma zakaz wjazdu do Polski. - Miło cię słyszeć. Do zobaczenia wkrótce - przyznał Kramek.

Zarzuty

Działający pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie funkcjonariusze lubelskiej delegatury ABW zatrzymali Bartosza K. w środę 23 czerwca. Śledczy postawili Bartoszowi K. zarzuty dotyczące poświadczania nieprawdy oraz prania pieniędzy.

Nieprawidłowości mają dotyczyć finansowania Fundacji Otwarty Dialog, której prokurentem i członkiem rady jest właśnie Kramek. Zdaniem śledczych, Fundacja była w większości zasilana środkami finansowymi z należącej do aktywisty spółki Silk Road.