Bartosz Śpiączka odbudował się w Górniku Łęczna. Awans ze specjalną dedykacją Karol Kurzępa

Jeszcze półtora roku temu Bartosz Śpiączka był bez klubu i miał za sobą najtrudniejszy okres w piłkarskiej karierze. Przed rundą wiosenną sezonu 2019/20 doświadczony napastnik trafił do drugoligowego wówczas Górnika Łęczna, by odbudować dawną dyspozycję. W kolejnych rozgrywkach „Śpiona” został jednym z architektów awansu zielono-czarnych do PKO Ekstraklasy. Strzelił dziewięć bramek, będąc najlepszym snajperem zespołu, do spółki z Pawłem Wojciechowskim.