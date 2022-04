Beata Kozidrak odpadła z Mask Singer! Jak w muzycznym show radziło sobie lubelskie Słońce?

To była zacięta walka pomiędzy Deszczem wykonującym piosenkę Maroon 5 "Moves Like Jagger", a Słońcem śpiewającym utwór "Sing It Back" brytyjskiego zespołu Moloko. Decyzją widowni z pojedynku zwycięsko wyszedł Deszcz, którego tożsamość nie jest nadal znana i który powalczy w ścisłym finale programu.

Jury podejrzewało, że kostium Słońca skrywa m.in. Martynę Jakubowicz, Majkę Jeżowską lub Beatę Kozidrak.

- Wydaje mi się, że poziom tego co pokazało nam Słońce przez tyle odcinków, było na miarę tego wspaniałego show - oceniła członkini jury oraz popularna aktorka Joanna Trzepiecińska, przychylając się do opinii, że pod maską kryje się lubelska wokalistka.

Jej podejrzenia okazały się słuszne.