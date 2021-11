Beata Kozidrak usłyszała wyrok sądu - co dalej ze słynną wokalistką?

29 października przed Sądem Rejonowym Warszawa-Mokotów zapadł wyrok w sprawie, która swój początek miała 1 września bieżącego roku na jednej z ulic na warszawskim Mokotowie. Przypomnijmy - Beata Kozidrak została wtedy zatrzymana przez policję, a powodem owego zatrzymania (wedle informacji od rzecznika prasowego mokotowskiej policji) było jeżdżenie ,,wężykiem" czyli od krawężnika do krawężnika. Badanie alkomatem wykazało, że wokalistka ma w organizmie około dwóch promili alkoholu. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, a auto zostało przekazane wskazanej przez nią osobie. 2 września wokalistka stawiła się na przesłuchanie, gdzie przyznała się do winy, ale odmówiła składania szczegółowych wyjaśnień. Nie zastosowano wobec niej środków zapobiegawczych.

Tego samego dnia po południu, artystka w swoich profilach społecznościowych wydała krótkie oświadczenie. - Wiem, że Was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa.