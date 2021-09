Będą jeździć jak po stole. Oddano do użytku ponad 4 km nowej drogi w powiecie zamojskim Bogdan Nowak

Uroczyste otwarcie drogi Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radecznicy

Droga powiatowa na odcinku z miejscowości Zaporze do Radecznicy została oficjalnie otwarta. To ponad 4,3 km nowiutkiego asfaltu. Prace pochłonęły w sumie ok. 1,5 mln zł. Nie jest to jednak jedyna inwestycja drogowa w tej części powiatu zamojskiego.