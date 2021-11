Będą konsultacje społeczne. Mieszkańcy Chełma wypowiedzą się w sprawie zmiany granic miasta i gminy

W Chełmie konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną od 24 listopada do 7 grudnia 2021 roku. Konsultacje zostaną przeprowadzone elektronicznie za pośrednictwem specjalnie dedykowanej platformy internetowej na stronie Urzędu Miasta Chełm, gdzie zostanie zamieszczona ankieta.

Przyczyny konfliktu między miastem a gminą Chełm

Konflikt dotyczący pomysłu przyłączenia 8 sołectw gminy Chełm do miasta trwał od początku września. Prezydent Jakub Banaszek zabiegał o to, aby około 20 proc. terenów gminy włączyć do miasta. Podkreślał, że miasto potrzebuje terenów inwestycyjnych pod Euro-Park. Dzięki temu nastąpiłby rozwój nie tylko miasta, ale całego regionu.

Niestety pomysł ten spotkał się z ostrym sprzeciwem, nie tylko wójta gminy Chełm, ale też wszystkich mieszkańców gminy. Mieszkańcy wielokrotnie protestowali nie tylko w Chełmie, ale wybrali się też licznie do wojewody lubelskiego.