Będą sadzić. Kilkaset drzew pojawi się na terenie Lublina. Miasto podało w końcu ich ostateczną lokalizację na terenie 25 dzielnic

Nasadzenia drzew to pomysł samych lublinian. Chodzi o projekt „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza – drzewa dla każdej dzielnicy” realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu poparło go 2238 osób. Wartość nasadzeń oszacowano na ok. milion złotych.

Mieszkańcy Lublina wskazali 431 możliwych lokalizacji, gdzie mogłyby pojawić się nowe drzewa. Miejsca do nasadzeń miały być wybrane do końca maja. Ale ostateczna lista powstała dopiero na początku października.