Będą utrudnienia w ruchu na ul. Zana w Lublinie. Potrwają dwa tygodnie

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie prowadzić prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej na ul. Zana. To właśnie z tymi robotami związane będą utrudnienia dla kierowców.

- W dniach od 25 sierpnia do 10 września nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym przy ul. Zana na odcinku od Galerii Leclerc do MediaMarkt. Utrudnienia będą polegały na wyłączeniu z ruchu drogowego dwóch pasów jezdni w kierunku ZUS. Do ruchu pojazdów w obu kierunkach będą wykorzystane równoległe dwa pasy jezdni w kierunku ul. Wileńskiej - informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka prasowa LPEC.