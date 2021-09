Będzie jaśniej. Na Hajdowie – Zadębiu oświetlonych ma być ponad 800 metrów ulic

Oświetlenie trzech ulic na Hajdowie – Zadębiu to projekt z budżetu obywatelskiego. Poparło go 131 głosujących, a to otworzyło mu drogę do realizacji. Miasto szuka wykonawcy robót.

- Wykonanie oświetlenia to niezbędny krok do zwiększenia bezpieczeństwa w dzielnicy. Na fragmentach dróg wskazanych w projekcie ruch pieszy i rowerowy odbywa się jezdnią jednocześnie z ruchem samochodowym, ponadto jezdnie w tych miejscach są dodatkowo bardzo wąskie. Obecna sytuacja stwarza duże zagrożenie dla wszystkich użytkowników tych dróg, zwłaszcza po zmroku – piszą urzędnicy w specyfikacji przetargowej.

Przyszły wykonawca opracuje projekt i następnie wybuduje oświetlenie. Latarnie staną przy ok. 160-metrowym odcinku ul. Hajdowskiej od ul. Zadębie w stronę ul. Turystycznej, kolejne fragmenty do oświetlenia to część ul. Zadębie (170 m) od posesji Zadębie 88 w stronę ul. Kasprowicza oraz ul. Jarmarcznej (490 m) od ul. Kasprowicza do posesji Jarmarczna 51.