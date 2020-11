Będzie list gończy za Zbigniewem Stonogą? Prokurator czeka na uprawomocnienie się decyzji sądu

W grudniu śledczy zatrzymali podejrzanego i wnioskowali o trzymiesięczny areszt. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zadecydował o zwolnieniu 45-latka. Zobowiązał go do wpłaty poręczenia w wysokości 500 tys. zł. Ponadto podejrzany dostał zakaz opuszczania kraju i dwa razy w tygodniu miał stawiać się na komisariacie w Warszawie.

Lubelska prokuratura zarzuca Zbigniewowi Stonodze m.in. przywłaszczenie ponad 900 tys. zł i pranie brudnych pieniędzy. Stonoga nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Dwa tygodnie temu Stonoga złamał zakaz i wyjechał do Oslo. Zapowiedział ubieganie się o azyl polityczny. „W związku z fałszywymi oskarżeniami prokuratur na terenie całej Polski, które nie znajdowały elementarnych walorów dowodowych oskarżeń kierowanych wraz z wnioskami o kolejne aresztowania postanowiłem zabezpieczyć swoje prawo do życia i wyjechałem do Norwegii” - oznajmił na Facebooku.