Będzie więcej czasu na rejestrację samochodu. Wydział Komunikacji zmienia godziny pracy

Zmiany w organizacji pracy Wydz. Komunikacji UM Lublin. Od 1 sierpnia w poniedziałki obsługa mieszkańców będzie odbywała się w godz. 9 - 17. W pozostałe dni urzędnicy pracować będą dalej w godzinach 7.30 - 15.30.

- Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji będzie odbywać się przy zachowaniu pełnej obsady stanowisk pracy, co pozwoli na sprawniejszą obsługę mieszkańców. Natomiast przesunięcie godzin pracy w poniedziałki do godz. 17.00, również przy pełnym zespole pracowników, umożliwi wizytę w urzędzie w godzinach popołudniowych. Jest to rozwiązanie przyjęte także przez inne instytucje – mówi Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

To częściowo powrót do organizacji pracy sprzed pandemii koronawirusa. Przed marcem 2020 r. Wydz. Komunikacji miał wydłużone godziny pracy w poniedziałki i wtorki. „Okienka” były otwarte od 7.30 do godz. 17. W pozostałe dni - do 15.30.